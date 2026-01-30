El Gobierno de Colombia presentará leyes ordinarias tributarias ante la suspensión de la emergencia económica

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia estudia presentar leyes ordinarias tributarias ante la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma provisional el decreto de emergencia económica y social "mientras se profiere una decisión de fondo".

"Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer, lo haremos", afirmó el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, en una entrevista ofrecida a 'Radio Nacional de Colombia' que recoge Europa Press.

El Ejecutivo de Gustavo Petro había anunciado este decreto después de que el Congreso del país tumbase a principios de diciembre la reforma tributaria, con la que esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026.

"El Gobierno ha agotado todas las vías ordinarias, por eso era importante esta emergencia, porque ya no existe otra manera de obtener recursos corrientes, que son los tributarios", explicó Pazos.

Con la suspensión de este decreto, el viceministro técnico de Hacienda aseguró que la Corte Constitucional trabaja en contra de "la población más vulnerable" que es "normalmente a la que ellos protegen".