El Gobierno pide al ELN decidir sobre el proceso de paz: "para construir este camino se requieren dos"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano ha emplazado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aclarar su compromiso con el proceso de paz abierto y ha resaltado que "para construir este camino se requieren dos".

"La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz; si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos; si quiere o no renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones", ha planteado la delegación negociadora del Gobierno en un comunicado publicado en X.

El Gobierno ha reprochado además "las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García" frente a la postura "consecuente con la búsqueda de los acuerdos y su implementación como camino hacia la paz". "Pero para construir este camino se requieren dos. Seguimos a la espera de que el ELN decida hacer lo propio", ha argumentado.

El Ejecutivo señala que "más allá de hechos puntuales y reclamos sobre supuestos incumplimientos, la verdad es que, luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz; o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar".

GUERRILLERO DESMOVILIZADO ASESINADO

Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia ha denunciado la muerte de Emilio Campo Dagua, un antiguo guerrillero desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Emilio Campo Dagua era firmante del acuerdo, quien actualmente realizaba su proceso de reincorporación en el departamento del Cauca", ha informado Indepaz en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

"Fue asesinado hacia las 22.45 en el interior de su vivienda en la vereda La Cominera del municipio de Corinto, Cauca, en medio de circunstancias que aún se desconocen", ha añadido Indepaz.

En la zona tiene presencia el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, el Frente 57 Yair Bermudez de esa misma guerrilla, la guerrilla del ELN y bandas de carácter local. Indepaz cifra en 16 los desmovilizados asesinados en lo que va de 2024.