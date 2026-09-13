Colombia.- Un guerrillero muerto en nuevos combates en Colombia

Material incautado a la guerrilla de las FARC en Colombia - GOBIERNO DE COLOMBIA

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del Frente 36 de la escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', ha muerto y otro más ha sido apresado después de un enfrentamiento con fuerzas militares en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

"¡Contundente golpe contra los narcoterroristas en Antioquia! En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate", ha informado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en redes sociales.

El mandatario colombiano ha destacado que además se han incautado de dos fusiles, un arma corta, 19 cargadores, 977 municiones, un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano, además de material de intendencia.

"Seguimos avanzando con decisión. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!", ha concluido.

Por otra parte, seis militares han resultado heridos en un ataque con explosivos lanzados con drones en la vereda El Socorro, municipio de Caldono, en el norte del departamento de Cauca. Los militares han sido trasladados en helicóptero hasta centros sanitarios, aunque no revisten gravedad. Cuatro de ellos han recibido ya el alta y los otros dos están en observación.