Colombia.- Guterres celebra el "desarrollo pacífico" de las elecciones en Colombia

Archivo - António Guterres, durante una visita a Colombia - Europa Press/Contacto/Maria Jose Gonzalez Beltran

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado este jueves el "desarrollo pacífico" de las elecciones presidenciales en Colombia, en las que ha vencido el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, por un ajustado margen sobre el del oficialismo, Iván Cepeda, y ha reclamado colaboración entre "todos" los actores políticos para "fomentar la confianza" entre la ciudadanía colombiana.

El diplomático portugués "felicita al pueblo de Colombia por el desarrollo pacífico" de estos comicios que culminaron el pasado domingo con la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda, ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric.

En un comunicado remitido a los medios, Guterres ha aplaudido la "elevada" tasa de participación en esta última ronda electoral --situada en más de un 63%, esto es, un 5% más que en la primera--, "lo que reafirma la solidez de la democracia colombiana".

Así, ha reconocido "los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades, que han permitido que el proceso se desarrollara de forma segura y ordenada" y ha manifestado que "espera que todos los actores políticos colaboren para seguir fomentando la confianza en todo el país".

Por último, el secretario general ha recordado la "larga colaboración" del organismo con el país latinoamericano, "basada en el pleno respeto de su soberanía", y ha destacado la disposición de la ONU a "colaborar" con el nuevo Gobierno que surja de estos comicios, así como a continuar "apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad de todos los colombianos".