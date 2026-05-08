Archivo - El ejército colombiano ha establecido varios puestos de control tras una serie de ataques presuntamente perpetrados por grupos disidentes de las FARC-EP en el Valle del Cauca, Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista y estudiante colombiano Mateo Pérez Rueda, de 23 años, ha sido hallado sin vida este viernes por las autoridades del país tras su desaparición y se ha atribuido su asesinato a un grupo dividido del Frente 36, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio 'El Confidente' de Yarumal, que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional, sede Medellín", ha confirmado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de una publicación en sus redes sociales.

Según las primeras investigaciones, el periodista --desaparecido desde el pasado martes-- se encontraba en la vereda de El Palmichal, en el municipio de Briceño, al noroeste del país, "realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando fue reportada su desaparición", según ha informado la ONG colombiana Indepaz. Su cuerpo habría sido entregado sin vida el pasado viernes por integrantes del Frente 36, los presuntos responsables de los hechos.

"Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro", ha asegurado Petro.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha tardado en condenar el atentado y ha urgido a los grupos armados a no interferir en los asuntos civiles.

"Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil, de la cual hacen parte las personas que buscan y difunden información, entre ellos las y los periodistas. El homicidio de Mateo es una grave infracción del Derecho Humano Internacional", ha denunciado en un comunicado.

La muerte de Mateo Pérez se suma a una extensa lista de líderes y defensores de los Derechos Humanos asesinados este año en Colombia, que asciende hasta los 57.