Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

Archivo - Bandera de Colombia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado este miércoles el hallazgo de los cuerpos sin vida de los cinco pasajeros a bordo de una avioneta que se había estrellado hace tres días mientras se dirigía hacia la capital, Bogotá.

"Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida", ha indicado en sus redes sociales.

El mandatario ha trasladado su "profundo respeto" a los familiares de las víctimas en un momento "de inmenso dolor" y la "irreparable ausencia".

Los fallecidos han sido identificados como Mehmet Cankaya, piloto, y las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

La aeronave pertenecía a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y había salido de Condoto después de realizar una misión de salud en el departamento del Chocó, en el centro del país, de acuerdo a las informaciones de la emisora Blu Radio.

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