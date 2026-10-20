Colombia.- Un helicóptero del Ejército de Colombia cae a tierra con casi 20 personas y todas sobreviven

Archivo - Dos helicópteros UH-60 Black Hawk del Ejército de Colombia sobrevuelan una zona selvática de Colombia - DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DE COLOMBIA EN X

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero militar Black Hawk del Ejército de Colombia "se ha precipitado a tierra" en el sudoeste del país cuando viajaban en la aeronave 15 militares y cuatro tripulantes, entre los cuales hay heridos pero en estado "estable" y sin que haya que lamentar víctimas mortales, según ha informado el propio Ejército.

"Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, Cauca", ha anunciado el cuerpo militar en una publicación en redes sociales.

En la misma, ha advertido que "en la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos". "Es importante aclarar que todos están con vida", remarca el mensaje, que apunta que los afectados "están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable".

Al lugar de los hechos se ha desplazado "un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido", que por ahora no han trascendido.

También se han emprendido "labores de evacuación del personal militar lesionado hacia las ciudades de Popayán y Cali, según corresponda, previa valoración por parte del personal de sanidad", según ha señalado en un comunicado la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA), que es la que ha precisado que, además de los 15 militares, otros cuatro militares viajaban en el helicóptero.