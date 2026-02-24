Iván Cepeda denuncia ante la CIDH la "persecución política" de Uribe para influir en las elecciones

Archivo - El candidato presidencial Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iván Cepeda, principal candidato para las elecciones de mayo, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "la campaña publicitaria" en su contra desplegada por sectores de la derecha colombiana, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, como parte de una "persecución política" para vincularle con la extinta guerrilla de las FARC.

Cepeda ha acusado este martes al exmandatario y a su entorno de querer relacionarle "falsamente" con las desaparecidas FARC y el narcotráfico, llegando incluso a intentar presionar a las agencias de Estados Unidos para que emprendan medidas legales contra él en base a esta "información falsa".

"Se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública, y cito textualmente porque ese el apelativo que están usando, 'heredero de las FARC'. Esa campaña se ha difundido a través de medios de comunicación (...) vallas publicitarias y toda clase de recursos digitales", ha denunciado.

El candidato por el Pacto Histórico ha explicado que para esta campaña se han utilizado "toda clase de mentiras" y "métodos abiertamente ilegales y criminales" para manipular a la opinión pública de cara a las presidenciales del 31 de mayo.

Para ello, han descontextualizado su papel como negociador en los procesos de paz, o han intentado "revivir" el caso de un "supuesto archivo" del ordenador del comandante de las FARC ya fallecido Luis Édgar Devia Silva, alias 'Raúl Reyes' y que ya desestimó el Tribunal Supremo por irregularidades sobre cómo se obtuvo.

Cepeda ha vuelvo a recordar que los tribunales establecieron que los contenidos de ese ordenador carecían de valor probatorio ya que no respetó la cadena de custodia y, por lo tanto, habían sido manipulados.

"Todas esas campañas se han venido realizando con el propósito de lograr algo que no han podido aún, que de alguna manera se mine mi credibilidad en la campaña electoral. Para su tristeza sigo figurando en primer lugar cada una de las encuestas que se ha practicado", ha destacado en un vídeo en sus redes sociales.

Cepeda ha aprovechado también para recordar que el propio Consejo Nacional Electoral, en una "maniobra sucia y tramposa", le excluyó de las primarias de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo.

Por ello, ha instado a la CIDH que ponga especial atención en este asunto y reclame a las autoridades colombianas "lo que deben hacer en materia judicial contra Álvaro Uribe", además de garantizar la vida e integridad del candidato de Pacto Histórico para que pueda ejercer con libertad sus derechos políticos.