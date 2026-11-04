Colombia.- La JEP de Colombia imputa a Rodrigo Londoño y otros antiguos mandos de las FARC por delitos de lesa humanidad

Archivo - El antiguo líder de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko' - FARC - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016, ha imputado a una docena de antiguos mandos de la disuelta guerrilla de las FARC, entre ellos a su último líder, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', por delitos de guerra y lesa humanidad.

Al calificar formalmente los hechos --que incluyen homicidio, desplazamiento forzado, tortura, o violencia sexual-- como crímenes de guerra y de lesa humanidad, la JEP los enmarca dentro de los delitos no amnistiables, por lo que los imputados no pueden librarse de la responsabilidad penal ni beneficiarse de un perdón legal.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha concluido que las acciones cometidas por los bloques de Magdalena Medio y Caribe no fueron hecho aislados, sino que respondían a su pretensión de hacerse con el control a través de medidas violentas y de represión de aquellas zonas con escasa presencia estatal.

El fallo de la JEP se encuadra dentro del Caso 10, que investiga aquellos crímenes no amnistiables cometidos por la ya desaparecida guerrilla de las FARC que no fueron abordados en otras macrocausas.

Además de Londoño, entre los imputados se encuentra otros altos mandos que operaron principalmente en el norte y noreste de Colombia, como Pastor Alape; Erasmo Traslaviña, alias 'Jimmy Guerrero'; Pedro Trujillo Hernández, conocido como 'Alberto Cancharina'; o Jairo Cala Suárez, también apodado 'Jairo Mechas'.

Si aceptan la responsabilidad, la JEP contempla sanciones de entre cinco y ocho años de libertad condicional, que incluye labores de reparación y verdad para las víctimas. En caso de que rechacen los cargos, se llevara a cabo un proceso judicial que puede acarrearles hasta 20 años de prisión efectiva.