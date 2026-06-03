Colombia.- Una jueza de Colombia ordena a De la Espriella pedir disculpas a una periodista por comentarios sexistas

Archivo - El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una jueza ha ordenado al candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella ha pedir disculpas a una periodista por una serie de declaraciones de índole sexista y presionarla para que hiciera comentarios acerca de su genitales en medio de una entrevista al programa Piso 8 FM, a mediados de mayo.

Una tercera persona presentó una denuncia al considerar que las conductas del candidato ultraderechista vulneraron los derechos de esta periodista y se relató cómo en la entrevista, éste "exhibió desde su teléfono una fotografía íntima y afirmó haber obtenido el apoyo del 'electorado femenino' a partir de dicha imagen".

'Con esa foto me gané unos votos bien bacanos', es una de las frases que recoge la denuncia, en la que se incide en que De la Espriella insistió a la periodista en que observara la fotografía e hiciera comentarios sobre ella mediante frases tales como 'acércala y dime qué ves ahí' y 'no seas tímida', en el marco de "un contexto que califica como de insinuación sexual explícita".

Así, la juez considera que se han vulnerado los derechos de esta persona, entre ellos los de dignidad, no discriminación, o el de participación política en igualdad de condiciones, libre de violencias de género, por lo que ha ordenado a De la Espriella ha emitir una disculpa pública, informa el diario 'El Espectador'

En el momento en el que se produjo este episodio, la periodista ya advirtió a través de sus redes sociales de que "no fue un simple comentario desafortunado", sino que fue toda una total falta de respeto hacia ella y su trabajo. "Me sentí vulnerada, acosada y asqueada", escribió Laura Rodríguez.

Ante el revuelo, De la Espriella pretendió quitar hierro al asunto y se disculpó alegando que esas afirmaciones se produjeron en un contexto humorístico. Sin embargo, la Justicia ha desestimado esta excusas y ha explicado que el mensaje sugiere que las mujeres deciden su voto por su posible atracción física hacia un candidato y no por consideraciones racionales o ideológicas.