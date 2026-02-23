Colombia.- La Justicia de Colombia ratifica la pena de 35 años de cárcel contra la autora del asesinato del fiscal Pecci

Archivo - Autoridades colombianas esperan en la base aérea de Bogotá, la llegada de los implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022 - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

Un tribunal de Colombia ha rechazado este domingo el recurso presentado por Margareth Chacón, condenada a 35 años por el asesinato, en mayo de 2022, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, un caso por el que las autoridades del país latinoamericano han encarcelado a otras siete personas.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo ha decidido así mantener en firme la sentencia contra Chacón, sobre la que pesa el cargo de homicidio agravado, alegando que su recurso presentaba "hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes".

La respuesta del alto tribunal llega tras una apelación en la que los abogados de Chacón denunciaron que el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, ocultó el 85% de la información sobre su instrucción, lo que habría impedido realizar una defensa adecuada de su cliente.

Chacón está encarcelada desde enero de 2023 cuando así lo decidió un huez de garantías de Bogotá, al ser considerada como la autora intelectual del asesinato del fiscal Pecci en las playas de Barú, en Colombia, en mayo del año anterior.

La acusada fue detenida poco antes a su llegada al aeropuerto capitalino de El Dorado, tras ser deportada por las autoridades de El Salvador, que arrestaron asimismo a un nacional señalado por presuntamente ayudar a la colombiana a perpetrar el crimen.