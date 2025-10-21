La Justicia condena a Carlos Eduardo Mora a 21 años de cárcel por el asesinato del senador Miguel Uribe

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia colombiana ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias 'El Veneco', a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe.

Según ha informado la Fiscalía de Colombia, la condena se produce después de que 'El Veneco' haya llegado a un acuerdo con los fiscales en el que reconoce su culpabilidad y se compromete a actuar como testigo contra otras dos personas implicadas en el caso.

La lectura de la sentencia, que incluye los tres delitos en modalidad agravada, está programada para marzo de 2026. De acuerdo con la investigación, 'El Veneco' participó en la logística y preparación del atentado, poniendo a disposición un vehículo para trasladar al resto de involucrados que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

"Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, formó parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte movilizó armas y estupefacientes", ha señalado la Fiscalía en un comunicado.

Se trata de la segunda condena en el marco de este asesinato después de que el adolescente de 15 años que disparó contra el senador --que falleció el pasado 11 de agosto a los 39 años, dos meses después de los hechos-- fuera condenado a siete años de cárcel.

Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá, el pasado 7 de junio durante un acto de campaña. Las autoridades colombianas detuvieron al menos a diez personas por su asesinato, entre ellas al presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño'.