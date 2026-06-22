Colombia.- Líderes latinoamericanos felicitan a De la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia

Imagen de archivo de las elecciones presidenciales en Colombia. - Europa Press/Contacto/Santiago Chimbaco

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios líderes latinoamericanos han felicitado al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en la segunda vuelta electoral de las presidenciales, en las que se habría hecho con el 49,6% de los votos, según los resultados preliminares.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aplaudido su triunfo "histórico" en Colombia. "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales a pesar del ajustado resultado frente al candidato izquierdista, Iván Cepeda.

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", ha destacado. "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", ha apuntado.

Su homólogo chileno, José Antonio Kast, ha felicitado a su vez a De la Espriella por "su gran triunfo electoral". "Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la patria", ha aclarado.

El jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, ha recalcado que Colombia "ha elegido el orden sobre la impunidad". "Felicitaciones por esta victoria", ha aclarado. "Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas", ha apostillado.

Mientras, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha descrito los resultados como "importantes" y ha afirmado que "el respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos a una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y fortalecimiento de las instituciones".

A ellos se han sumado la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que le ha deseado "muchos éxitos en la importante labor que asumirá al frente de su nación". "Le reitero mi compromiso con el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Costa Rica y Colombia", ha afirmado.

Desde República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha destacado su voluntad de "seguir fortaleciendo lazos históricos de amistad, cooperación y entendimiento que unen ambas naciones". "Esperamos trabajar estrechamente con el presidente electo en favor del bienestar, la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos", ha añadido.

Su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, ha hablado de una jornada "democrática ejemplar" y ha felicitado también al pueblo colombiano: "Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso". "Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos", ha aclarado.