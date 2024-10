Líderes locales de Cauca piden a Petro la retirada del Ejército de Colombia por no tener su "confianza"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Numerosos líderes locales del corregimiento de El Plateado, situado en el departamento colombiano de Cauca, han pedido al presidente del país, Gustavo Petro, que retire al Ejército de la zona por no tener su "confianza", tras lo que ha instado a que el Estado tenga presencia a través de "vías y proyectos productivos" en vez de con "balas y bombas".

"Exigimos al Estado retire la bota militar que no goza de nuestra confianza. Si hay presencia del Gobierno que sea con inversión social para vías y proyectos productivos y no con balas y bomba (...) Gustavo Petro a usted no le están contando toda la verdad. Venga a nuestra región y verifique nuestras denuncias. Lo responsabilizaremos de toda acción en nuestra contra", han afirmado los representantes de las comunidades locales.

Tras ello, han amenazado con movilizar "a todo el sur del país" en caso de que sus peticiones no sean escuchadas, y ha recordado que estas regiones mostraron su apoyo al mandatario durante las elecciones en las que llegó a la Presidencia, según ha informado la emisora Caracol Radio.

Por su parte, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, ha pedido a estas comunidades que no permitan "ser instrumentalizadas" por la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, que opera en la zona, y ha recordado que el Ejército está para "garantizar los derechos y libertades de la población y posibilitar la inversión social".

Las Fuerzas Armadas colombianas se encuentran en la región en el marco de la 'Operación Perseo', que pretende arrebatar el control de El Plateado y de otras comunidades del Cañón del Micay al EMC, grupo del que recientemente se escindió una facción liderada por el líder guerrillero Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', que sigue combatiendo al Gobierno mientras el resto continúa con las negociaciones de paz.

En el marco de esta operación se han trasladado a El Plateado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, y representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Prosperidad Social y de Educación, además de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los altos funcionarios han viajado en siete helicópteros y han sido protegidos por 16 tanques de guerra durante tres horas en los que se han llegado a escuchar disparos en los alrededores, según el diario 'El Tiempo'.

Velásquez se ha reunido con la población local y ha asegurado que la presencia militar servirá para "desarrollar los programas sociales" y ha prometido que los proyectos serán desarrollados de acuerdo a la comunidad local, todo ello tras notar su preocupación ante la posibilidad de acabar "con la coca" y no se les dé "otra opción".