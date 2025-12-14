Al menos 17 muertos por un accidente de autobús escolar en el noreste de Colombia

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas este domingo tras caer por un barranco de 80 metros el autobús escolar en el que viajaban en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ha confirmado esta cifra en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que todos los fallecidos registrados hasta el momento son estudiantes a excepción del conductor del autobús.

"Antioqueños y en especial mis paisanos de Bello: un helicóptero de la Policía de Colombia ya está en vuelo rumbo a Medicina Legal en Medellín con los cuerpos de las 17 personas fallecidas en el siniestro en carreteras del nordeste. Se trata de 16 estudiantes y el conductor del bus", ha señalado.

Poco antes, en un vídeo difundido en la misma red social, ha informado de que tres de los 20 heridos se encuentran en estado "de gravedad" y están siendo atendidos en hospitales de Medellín.

El vehículo siniestrado transportaba a 40 estudiantes graduados del Liceo Antioqueño, por lo que se presume que la mayoría de víctimas son menores de edad.

De hecho, la Secretaría de Salud e Inclusión Social ha identificado a los 20 heridos, la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.

El autobús se salió de la carretera y cayó por un barranco en la carretera que une Medellín con la región Caribe, a la altura del municipio de Bello.