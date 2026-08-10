Al menos 20 muertos a causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

Mapa con localización del terremoto en Colombia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una veintena de personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha confirmado que al menos 18 personas han fallecido en la localidad como consecuencia del seísmo, si bien se trata de un balance preliminar dada la fuerza de los temblores, que han afectado a unos nueve departamentos del país.

"Es muy trágico lo que nos ha ocurrido hoy. No sabemos, en este momento, cuál es la magnitud real de la afectación del terremoto. Solo puedo entregar por ahora la cifra de 18 muertos y decenas de heridos", ha señalado en declaraciones recogidas por medios locales.

Mientras, en el municipio de Manizales, se han registrado hasta el momento dos personas muertas, tal y como ha indicado en un vídeo en redes sociales su regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentado asimismo más de doce edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas completamente lapsadas.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.