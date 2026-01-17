Al menos 30 muertos en enfrentamientos entre disidencias de las FARC en el sur de Colombia

Archivo - Bandera de la guerrilla de las FARC - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han muerto en un enfrentamiento en Guaviare entre las dos facciones en las que se divide el Estado Mayor Central de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas respectivamente por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', y Alexander Díaz, alias 'Calarcá Córdoba', según fuentes militares.

El combate se ha producido este viernes en una zona rural conocida como El Retorno en medio de las disputas internas por el control territorial, según información de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas colombianas citada por la emisora Caracol Radio.

Efectivos de la compaía Isaías Carvajal afín a Calarcá se enfrentaron a guerrilleros de la compaía Martín Villa de 'Mordisco' en la carretera que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad. En el lugar quedaron entre 20 y 30 cuerpos sin vida que corresponderían presuntamente a integrantes de la compañía Martín Villa.

Autoridades militares han distribuido fotografías en las que se pueden ver cuerpos con indumentaria de camuflaje, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento directo entre estructuras armadas.

La información ha sido trasladada al mando militar mientras trabajan para verificar lo ocurrido y determinar los sucesos, así como evaluar su impacto en el orden público.

La región de Guaviare, ubicada al sur de Bogotá, es clave para la movilidad, economías ilegales y control territorial de los grupos armados que operan en Colombia.