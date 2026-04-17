Al menos cinco muertos en la masacre número 38 en Colombia en lo que va de año 2026

Archivo - Militar colombiano en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en un ataque armado ocurrido el jueves en el municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare, en la que es la masacre número 38 que se produce en Colombia en lo que va de año 2026.

Los hechos han ocurrido en la localidad El Fical, en un establecimiento comercial en el que se encontraban las víctimas cuando un grupo de hombres armados han irrumpido a tiros en el lugar, según ha informado Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz del Gobierno de Colombia.

El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, ha confirmado que las víctimas eran personas conocidas de la localidad y aunque "los hechos están por esclarecer", se dedicaban a tareas del campo, en contraste con algunas especulaciones acerca de un posible ajuste de cuentas por robo de ganado.

"Oficios del campo, ganadería, agricultura, es lo que yo hoy puedo mencionarle", ha declarado el alcalde en declaraciones a Blu Radio. Con respecto a las informaciones que relacionan a las víctimas con actividades ilegales, Vizcaíno ha insistido en que "toca esperar que las autoridades" se refieran a la cuestión.

Con la masacre de este jueves, son ya 38 los ataques de estas características que se han registrado en todo el país en lo que va de año, poniendo de nuevo en el foco mediático la crisis de inseguridad que viven algunas zonas rurales del país, en las que hay una importante presencia de grupos armados.

En el caso de Casanare, en el este de Colombia, operan varios de estos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en constante disputa territorial. "Los grupos han incursionado en zonas de pobreza para demostrar poder, reclutar jóvenes vulnerables", ha denunciado Indepaz, el organismo que ofrece estas cifras.

No obstante, Vizcaíno ha optado por mostrarse cauto en relación a quién estaría detrás de este "múltiple homicidio" y ha afirmado que "en este momento" apuntar hacia estas "bandas delictivas sería imprudente".