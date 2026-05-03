Al menos cuatro muertos en una masacre en Colombia

Archivo - Ambulancia en Colombia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Osorio - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, uno de ellos un líder social, han sido asesinados en la madrugada de este domingo en la ciudad de Cúcuta, en el este de Colombia.

El ataque se produjo sobre las 3.00 horas, cuando dos individuos armados llegaron en una motocicleta y abrieron fuego de forma indiscriminada contra entre seis y siete personas que conversaban en una zona residencial de Cúcuta conocida como Hibiscos, informa la emisora Caracol Radio. Entre las víctimas se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias.

Cuando agentes de la Policía llegaron al lugar encontraron tres cuerpos sin vida y unos metros más adelante hallaron a otra persona asesinada cuando, al parecer, había intentado huir. Asimismo fueron halladas varios casquillos de calibre 9 milímetros.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años; William Giovanny López González, de 34, líder comunal de Las Delicias; Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años; y otro más sin identificar.

Allegados de las víctimas han apuntado que los hombres solían reunirse en ese punto los fines de semana para dialogar. El informe oficial recoge que Pedro Emilio Leal tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes de 2011 y por hurto agravado de 2008.

Con esta ya son cuatro las masacres que se han registrado en las últimas dos semanas en el área metropolitana de Cúcuta.