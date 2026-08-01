Colombia.- Al menos diez heridos por la explosión de una coche bomba frente a una comisaría en el noreste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un policía colombiano en Pasto, Nariño. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han resultado heridas, entre ellas siete policías, como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la inmediaciones de una comisaría en Cúcuta, capital de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela.

La explosión ha tenido lugar durante la pasada noche a pocos metros también de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, según informa la emisora colombiana Blu Radio.

Hasta el momento no se ha informado sobre los autores del atentado. La zona es escenario de un complejo hábitat criminal, con disputas entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC y narcoparamilitares como el Clan del Golfo.