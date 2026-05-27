Al menos doce militares heridos en un ataque con explosivos atribuido al ELN en el Caribe colombiano

Archivo - Imagen de archivo de un soldado colombiano en un control. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han denunciado este miércoles que doce militares han resultado heridos en un ataque con explosivos durante la pasada noche en el municipio de Riohacha, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pocos días de que dé comienzo la tregua unilateral que anunció con motivo de las elecciones de este domingo 31 de mayo.

El Ejército ha emitido un comunicado en el que "rechaza categóricamente" este "acto terrorista" contra un batallón de infantería desplegado en la citada localidad de La Guajira, ubicada en uno de los puntos más septentrionales del Caribe colombiano, que "puso en riesgo la integridad de la población civil".

"Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes", ha manifestado el Ejército colombiano.

El ataque ha destruido gran parte de la fachada principal de la unidad militar, así como otras áreas de las instalaciones. La onda explosiva alcanzó también varias viviendas cercanas. Los responsables utilizaron explosivos caseros tipo cilindro, uno de los cuales cayó en la zona de los dormitorios, apunta la prensa colombiana.

El atentado se produce a cuatro días del alto el fuego unilateral anunciado por el ELN con motivo de la primera vuelta de las elecciones de este domingo. La tregua --que implica no llevar a cabo "operaciones militares ofensivas"-- se mantendrá vigente desde el 30 de mayo al 2 de junio.