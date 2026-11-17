Archivo - Bandera de Colombia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras seis han sido dadas por desaparecidas tras el naufragio este lunes de la embarcación en la que viajaban frente a las costas del norte de Colombia, ha informado el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

Al bordo de la embarcación viajaban trece personas, incluidas seis que han sido rescatadas con vida, ha agregado el mandatario en sus redes sociales.

El naufragio, que tuvo lugar en aguas de La Guajira, se ha saldado con una única víctima mortal hasta el momento, ha lamentado De la Espriella, y mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate de los seis pasajeros desaparecidos.

"Desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia. No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares", ha agregado el presidente colombiano, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.