Colombia.- Al menos seis muertos en una accidente de avioneta en el departamento colombiano de Boyacá

Archivo - Ambulancia en Colombia (archivo). - Europa Press/Contacto/Sebastian Osorio - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han perdido la vida este sábado en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, después de que la avioneta en la que viajaban con destino a ciudad de Medellín se estrellara, provocando la muerte de todos los ocupantes de la aeronave, entre ellos un conocido músico del país.

"Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez", ha indicado la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia en un comunicado.

La avioneta ha sufrido el siniestro entre los municipios de Paipa y Duitama y en el lugar del accidente han acudido efectivos de emergencias y de la Policía Nacional para realizar labores de rescate.

Por el momento, las autoridades colombianas han activado al personal especializado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes que se encuentran de camino a la zona para determinar las causas del siniestro.

El cantante Yaison Jiménez, de 34 años, era uno de los exponentes de la música popular en Colombia con una larga trayectoria. Además, había participado como jurado en un programa musical en televisión.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria cultural", reza la nota.