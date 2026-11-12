Al menos tres militares muertos y tres heridos por un ataque con drones en el norte de Colombia

Militares colombianos durante un ejercicio conjunto con EEUU, en imagen de archivo - Ssgt Peter Martinez/U.S. Army / Zuma Press / Europ

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres militares han muerto y otros tres han resultado heridos por un ataque con drones explosivos en el norte de Colombia, según ha informado el propio Ejército.

El ataque ha ocurrido concretamente en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, durante una operación militar, según han confirmado fuentes militares a Caracol Radio.

Las mismas fuentes apuntan como presuntos responsables a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la ofensiva militar que empezó hace 21 meses en el Catatumbo para despejar la región de la presencia del ELN y disidencias de las FARC.