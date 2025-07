La ministra de Exteriores de Colombia presenta su dimisión en plena polémica por los pasaportes

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, ha anunciado con una carta pública su dimisión del Gobierno tras el pulso librado en los últimos días con el presidente, Gustavo Petro, a cuenta de los contratos para la emisión de los pasaportes.

Sarabia anunció la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para ampliar casi un año más el acuerdo para pasaportes, pero la canciller quedó públicamente desautorizada por Presidencia, que optó en cambio por la elaboración de documentos a través de Portugal.

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar", ha dicho la ministra, en una carta pública en la que ha evitado aludir de manera expresa a la citada polémica. "No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", ha añadido.

En este sentido, ha anunciado que renuncia tras una "reflexión profunda" y con la "tranquilidad" de haber hecho todo lo posible por el bien del país. A Petro le ha deseado un final de mandato "exitoso" y ha prometido que siempre tendrá en ella "una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos" de la sociedad.

Sarabia ha reconocido que "la parte más importante" de su vida pública ha transcurrido al lado del Petro, junto al que confiesa que ha logrado "grandes victorias" y también ha atravesado "momentos difíciles". Ambos han "discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad", en palabras de la ministra saliente, agradecida por la "oportunidad histórica" de formar parte del Ejecutivo durante algo más de cinco meses.

Laura Sarabia tomó posesión del cargo a finales de enero, en sustitución de Luis Gilberto Murillo, que también tenía varios frentes abiertos con Petro, entre ellos sus públicas discrepancias sobre la relación con Venezuela.