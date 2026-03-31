El ministro de Defensa de Colombia apuesta por la detención de 'Calarcá' a pesar de la mesa de negociación

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha remarcado su apuesta por la detención del líder de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', a pesar de que sigue vigente un proceso de negociación con el Gobierno.

"Debe ser capturado", ha sido tajante el ministro de Defensa en una entrevista para emisora Caracol Radio, en la que ha puesto de manifiesto el carácter "netamente narcotraficante" de este grupo armado. "Vive de las economías ilegales", ha dicho el ministro, que descarta que se mueva por objetivos ideológicos.

No obstante, Sánchez ha recordado que corresponde al presidente Gustavo Petro ordenar el arresto de 'Calarcá', como recomienda la Fiscalía, que hace unos días advirtió de que reactivaría su orden detención si en el plazo de una semana no lo hacía el propio Gobierno colombiano "visto que no hay una voluntad de paz".

En ese sentido, Sánchez ha remarcado que el Ministerio de Defensa actuará a "acorde a la decisión del presidente de la república, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas". Asimismo, ha puesto de relieve que estos grupos armados "traicionan y le han jugado grave no al presidente, sino a Colombia".

Si bien la orden de captura contra 'Calarcá' se mantiene suspendida mientras se desarrolla el diálogo, esto no significa que las Fuerzas Armadas dejen de actuar contra el grupo armado que lidera. Sánchez ha subrayado que las políticas de paz del Gobierno no son una autorización para cometer una ilegalidad.

El EMBF está conformado por tres estructuras, entre ellas el bloque Jorge Briceño, liderado por 'Calarcá', a quien se considera el máximo líder de estas disidencias, que no son más que una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

Hace unos días, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, informó de que había comunicado al Gobierno la más que posible relación de 'Calarcá' en el asesinato de un líder social en base a las pruebas recopiladas durante un control militar al propio líder del EMBF, en julio de 2024.