Ministro de Defensa colombiano informó secuestro de 34 militares en operativo contra las FARC

Archivo - Colombia.- El ministro de Defensa colombiano informa del secuestro de 34 militares tras un operativo contra las FARC - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 26 Aug (EUROPA PRESS)

En un reciente operativo en el departamento de Guaviare, Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el secuestro de 34 militares y la muerte de Willinton Vanegas Leyva, conocido como 'Dumar', un líder importante del Estado Mayor Central (EMC), principal grupo disidente de las FARC. Durante los enfrentamientos, que duraron cerca de seis horas, también se reportaron al menos diez fallecidos y dos capturados, incluyendo un menor de edad.

El operativo, que resultó en daños a dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, se ejecutó en El Retorno con la colaboración de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía. Sánchez expresó su esperanza de que, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo y la ONU, los militares secuestrados sean liberados pronto.

'Dumar', quien contaba con una carrera criminal de 15 años, fue señalado por liderar varios atentados, incluido uno en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca), que cobró la vida de cuatro soldados el año pasado. Se informó que 'Dumar' recibió órdenes directas de 'Mordisco', líder del EMC, para consolidar corredores estratégicos en Meta y Guaviare y confrontar a las disidencias de 'Calarca', haciendo referencia al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).