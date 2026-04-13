Muere un colombiano de 82 años tras disparos de la Marina de Guerra de Perú en la frontera con Colombia

Archivo - Bandera de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano colombiano de 82 años ha perdido la vida este lunes, tras disparos de la unidad fluvial de la Marina de Guerra de Perú, mientras realizaba labores de patrullaje por el río Putumayo, en la frontera colombo-peruana, donde registró la presencia de dos embarcaciones y se produjeron diversas detonaciones.

"En el río Putumayo, a la altura de Marandúa (Amazonas), población ubicada frente a El Estrecho (Perú), se tuvo conocimiento de que una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, registró la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero)" ha explicado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnaulfo Sánchez, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que, ha agregado, "en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos".

Además de la muerte del referido varón, de nombre de José Miguel Gutiérrez Barquero y propietario de la embarcación de carga, ha resultado herido uno de sus hijos, el cual está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, en Perú; mientras que dos tripulantes de las embarcaciones detectadas se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas.

A este respecto, el responsable de la cartera de Defensa ha señalado que ya se ha procedido a la evacuación aeromédica del ciudadano colombiano herido, en el marco de los hechos ocurridos en el río Putumayo, "trasladándolo con todos los protocolos médicos a Bogotá para garantizar una atención especializada y de calidad".

Este mismo lunes, las autoridades de Bogotá y Quito han mantenido conversaciones, concluyendo que se priorizará la atención médica del ciudadano herido, brindar cooperación mutua que facilite la "pronta" llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes; solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional" integrada por autoridades judiciales y militares para esclarecer lo sucedido, y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

"Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia, y mantener la cooperación entre naciones hermanas", ha recalcado Sánchez.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha solicitado formalmente, también este lunes, a las autoridades peruanas el esclarecimiento de "las circunstancias de modo, tiempo, lugar y cómo" ocurrieron dichos hechos contra la embarcación colombiana "RR. San José" que ha provocado la muerte del capitán de la misma.