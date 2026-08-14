Mueren seis trabajadores por la explosión en una mina que operaba pese a estar suspendida por las autoridades

Archivo - Escena de búsqueda y rescate en la mina de carbón a cielo abierto de Kadykchansky, en la región de Magadán, Rusia - Europa Press/Contacto/Magadan Oblast Government

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis mineros han sido hallados sin vida este viernes tras registrarse una explosión en una mina de carbón ubicada en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, en el noreste de Colombia, según han confirmado fuentes oficiales.

"Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate", ha expresado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de sus redes sociales.

Rey ha revelado además que las operaciones llevadas a cabo en la minería eran de carácter irregular, ya que la Agencia Nacional de Minería (ANM) había ordenado la suspensión temporal de la actividad tras detectar deficiencias de seguridad durante una inspección reciente. La mina forma parte de un Área de Reserva Especial en proceso de formalización y se encontraba a la espera de subsanar los requerimientos técnicos.

"La mina hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería, que encontró aspectos de seguridad por mejorar y ordenó su suspensión mientras se adelantaba un plan de mejoramiento", ha esclarecido.

Ante esta situación, el gobernador ha avanzado que las autoridades competentes y la Fiscalía deberán esclarecer las responsabilidades de la empresa y determinar las causas por las que, a pesar de la prohibición oficial, había personal realizando labores de extracción en el interior de la galería.