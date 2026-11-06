Colombia.- Mueren tres miembros del Clan del Golfo en una operación policial en el noreste de Colombia

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes la muerte de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo y la detención de otro miembro durante una actuación de la Policía Nacional de Colombia en el marco de la operación 'Agamenón', en una zona rural del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, en el norte del país.

El operativo ha ido dirigido contra la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, vinculada a esta organización criminal, y ha permitido la incautación de siete fusiles, 35 granadas, 1.200 cartuchos de distintos calibres, un dron y diverso material de intendencia.

Las autoridades colombianas han presentado la operación como un nuevo "golpe" a la capacidad armada y de expansión territorial del grupo, así como para su "corredores criminales", especialmente los utilizados para el tráfico de drogas en la región de la Costa Atlántica.

Tras dar a conocer el resultado de la operación, De la Espriella ha reconocido la labor de los agentes que han participado ene ella y ha reafirmado su compromiso de continuar con las actuaciones en contra de las organizaciones criminales.

"Seguiremos actuando con toda la determinación del Estado para recuperar la seguridad y proteger a los colombianos", ha señalado en una publicación en redes sociales, en la que ha lanzado también un mensaje de firmeza contra estos grupos, asegurando que "no habrá un solo rincón de Colombia donde puedan esconderse de la acción legítima del Estado".