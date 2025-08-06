Mueren tres militares en enfrentamientos durante una operación contra el ELN en el norte de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, ha informado este miércoles de que tres militares han muerto en enfrentamientos durante una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona de Chita, en el municipio de Boyacá, situado en el norte del país.

"En una operación de nuestro Ejército para proteger a la población civil, fueron asesinados tres de nuestros soldados por el cartel del ELN, en zona rural de Chita, Boyacá", ha indicado el ministro en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha señalado que se están llevando a cabo operaciones militares para "capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia por los crímenes cometidos", al tiempo que ha trasladado sus "condolencias" a los familiares y allegados de los militares fallecidos.

Previamente, las propias fuerzas colombianas afirmaron que los militares perdieron la vida en un "ataque indiscriminado con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por parte del Frente Adonay del grupo armado ELN mientras se encontraban en la vereda El Moral".

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, que asumió el poder en 2022, ha prometido en varias ocasiones lograr la "paz integral" con los grupos armados del país latinoamericano, si bien hasta la fecha los intentos de avanzar en un proceso de paz con el ELN no han surtido efecto.