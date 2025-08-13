Múltiples colombianos rindieron homenaje a Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, en su capilla ardiente.

COLOMBIA, 12 Aug (EUROPA PRESS)

La comunidad colombiana se congregó masivamente para despedir al senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe, quien falleció el lunes tras batallar por su vida desde junio a causa de un ataque perpetrado en medio de un evento de campaña en Fontibón, aledaño a Bogotá. La capilla ardiente del miembro de Centro Democrático recibirá visitantes en el Salón Elíptico del Congreso hasta este miércoles, antes de que sus restos sean movilizados a la Catedral Primada de Colombia para el funeral.

Ciudadanos accedieron al velorio desde la 10:00 a.m. (hora local), en grupos reducidos de 15, anticipando un tributo especial para los allegados y colegas del Congreso previo a las exequias. La pérdida conmovió al presidente Gustavo Petro, quien expresó sus condolencias a familiares y ciudadanos, destacando el valor supremo de la vida más allá de las diferencias ideológicas y lamentando que este lamentable episodio aconteciera bajo su gobierno.

Uribe resultó gravemente lesionado el pasado 7 de junio, al recibir dos impactos de bala en su cabeza y uno en la pierna durante un acto político, situación que lo mantuvo hospitalizado por varios meses. En relación con el ataque, la Fiscalía colombiana reveló la implicación de al menos diez individuos en el planeamiento y ejecución del atentado, logrando la detención de varios sospechosos incluyendo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'El Costeño', señalado como cerebro detrás del ataque, y un joven de 15 años responsable de los disparos.