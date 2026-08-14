Colombia.- ONG refuerzan sus actuaciones en Colombia tras el terremoto para atender a miles de familias en zonas rurales

Los equipos de emergencia caminan por una calle repleta de escombros tras el terremoto del lunes en Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026. - JUAN ARREDONDO / New York Times / Europa Press / C

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

ONG como Acción contra el Hambre y World Vision han intensificado y desplegado sus actuaciones humanitarias en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el más fuerte que ha sufrido el país en la última década.

Así, Acción contra el Hambre ha centrado su respuesta en el departamento de Chocó, donde apoya a las comunidades rurales y de difícil acceso golpeadas por derrumbes e interrupciones en los servicios básicos.

Precisamente, la entidad ha distribuido kits de agua potable, higiene, alimentos y alojamiento temporal en municipios como Tadó, Nóvita y Quibdó --donde atiende a 104 personas en el Coliseo Municipal--, y prevé extender la ayuda a Sipí, Medio Baudó, Lloró y Medio San Juan.

"Nuestro principal desafío ahora es llegar a las comunidades rurales que permanecen aisladas y donde todavía estamos completando las evaluaciones", ha explicado Mario Dager, trabajador humanitario de Acción contra el Hambre en Colombia.

Mientras, World Vision ha comenzado a desplegar una respuesta orientada a la protección infantil, el refugio, el saneamiento y el establecimiento de espacios seguros para familias en la Región Cafetera y Cali.

Por este motido, sus equipos técnicos realizan evaluaciones de campo desde distintas ciudades para determinar las necesidades más urgentes en coordinación con las autoridades locales y organizaciones comunitarias.

"Trabajamos estrechamente con las comunidades y nuestros socios para llegar a quienes más lo necesitan y garantizar que la infancia permanezca protegida y reciba el apoyo necesario", ha afirmado el director de World Vision en Colombia y Venezuela, Peter Gape.