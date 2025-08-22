ONU exige "frenar la violencia" y promover la justicia en Colombia tras casi 20 fallecidos en dos atentados

Archivo - Colombia.- La ONU pide "frenar la violencia" y "propiciar la justicia" en Colombia tras casi 20 muertos en dos atentados - EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA - Archivo

COLOMBIA, 22 Aug (EUROPA PRESS)

El día de hoy, Naciones Unidas exigió una acción inmediata para "frenar la violencia" y asegurar la "justicia" en Colombia, a raíz de los trágicos acontecimientos que resultaron en la muerte de casi 20 personas. Los atentados tuvieron lugar cerca de una base militar en Cali, Valle del Cauca, y en Amalfi, Antioquia, afectando gravemente estas zonas del oeste colombiano.

"Condenamos firmemente los hechos de violencia ocurridos hoy en Cali y Amalfi. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias", expresó la misión de la ONU para Colombia mediante un comunicado, subrayando la urgencia de proteger a la población civil y de llevar a cabo acciones legales contundentes contra los perpetradores, para evitar la impunidad en estos actos que hasta el momento han cobrado la vida de seis y doce personas, respectivamente.

En una rápida respuesta a estos sucesos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que las autoridades lograron la captura de un individuo perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las ya disueltas guerrillas de las FARC, implicado en el ataque de Cali. Este avance representa un paso significativo hacia el esclarecimiento y la justicia por estos actos de violencia que han conmocionado al país.