Padre del fallecido senador Uribe respalda su postulación por la 'unidad' de Colombia

COLOMBIA, 27 Aug (EUROPA PRESS)

El ex político colombiano Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras ser víctima de un atentado en junio a las afueras de Bogotá, anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2026 con el partido Centro Democrático. Durante un evento público, Uribe Londoño expresó su determinación de participar en la contienda electoral, argumenta su capacidad para fortalecer la unidad nacional frente a las adversidades que enfrenta el país.

Recordó a su hijo, fallecido en agosto después de luchar por su vida en un hospital durante más de un mes a consecuencia de los impactos de bala que recibió mientras ofrecía un discurso. "Les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano (...) la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas", manifestó Uribe, resaltando el dolor como fuente de una "fuerza indestructible".

Miguel Uribe Turbay, entonces senador y candidato presidencial, murió a los 39 años debido a las heridas sufridas durante el ataque del 7 de junio en Fontibón. En ese incidente fatal, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. La investigación del suceso reveló la participación de al menos diez individuos en la planificación y ejecución del ataque.

La Fiscalía colombiana logró la detención de varios implicados, incluyendo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'El Costeño', quien sería el cerebro detrás del atentado, y un joven de 15 años que efectuó los disparos.

Frente a las amenazas y adversidades, Uribe Londoño aseguró que no se dejará intimidar. "No tengo miedo pese a que a partir de ahora me expongo a nuevos ataques, nuevas calumnias y más injusticias", afirmó, destacando su fortaleza frente a cualquier intento de amedrentamiento. Su compromiso y determinación quedan firmes ante los desafíos que enfrentará en su camino hacia la presidencia.