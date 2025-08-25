Padre de Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia tras su muerte

Colombia.- El padre del difunto senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia - Sebastian Barros / Zuma Press / ContactoPhoto

COLOMBIA, 22 Aug (EUROPA PRESS)

El Centro Democrático, partido conservador en Colombia, anunció este viernes la inclusión de Miguel Uribe Londoño, padre del recientemente fallecido senador Miguel Uribe Turbay, como nuevo precandidato presidencial de la formación. Con 79 años y una carrera política a sus espaldas, Uribe Londoño aceptó la invitación del partido para entrar en el proceso de selección "en representación de toda la familia".

Después del trágico fallecimiento de su hijo, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio y posteriormente murió el 11 de agosto debido a las heridas, la formación conservadora respalda a Uribe Londoño en su camino hacia las elecciones presidenciales. "El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño", mencionó el comunicado del partido, instándole a participar en las actividades futuras, incluyendo debates.

El proceso para definir al candidato final del Centro Democrático se espera para diciembre de 2025 o enero de 2026, antes de una segunda consulta en marzo, para elegir a un candidato común de la "unidad democrática". El objetivo es fortalecer las posibilidades del partido en las próximas elecciones presidenciales de finales de mayo.

La sociedad colombiana quedó conmocionada tras el asesinato de Uribe Turbay, a sus 39 años, el cual recibió dos disparos en la cabeza durante un acto de campaña, destacando la violencia que marca el inicio del proceso electoral en el país.