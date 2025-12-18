El padre del precandidato Uribe Turbay acusa a Petro de "responsable político" de la muerte de su hijo

Archivo - Miguel Uribe Londoño. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha acusado al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser el "responsable político" del asesinato de su hijo, después de que el mandatario se refiriera a las críticas de este hacia Centro Democrático y cómo "hostigaron" sus compañeras de partido al fallecido político.

"Señor Petro, no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel. No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije", ha escrito en X Uribe Londoño, respondiendo a un mensaje del mandatario en el que se sacude estas acusaciones en base a las palabras del padre del precandidato.

Petro publicó en X un extracto de una entrevista a Uribe Londoño en la que cuenta cómo el "parte del hostigamiento" que sufrió su hijo por parte de otras tres precandidatas del partido "le llevó a la muerte", ya que le obligaron a hacer campaña en las calles, donde fue asesinado el pasado 7 de junio.

"Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi Gobierno. Es la Fiscalía la responsable de clarificar y acusar", escribió Petro.

Uribe Londoño sostuvo que estas presiones se produjeron porque su hijo "les iba ganando" al resto de precandidatos. "Lo obligaron en el partido a que hiciera calle, política en la calle", dijo en esa entrevista a Telemundo 51, en la que valoró como "injusta" su salida del partido tras descartarse su candidatura.

Las personas señaladas de presionar a su hijo fueron las entonces precandidatas María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, la elegida finalmente por Centro Democrático para presentarse a las elecciones de 2026.