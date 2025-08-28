El padre del senador Uribe afirma que la condena al menor que mató a su hijo es un "insulto a Colombia"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miguel Uribe Londoño, padre del finado senador Miguel Uribe, ha lamentado este jueves la condena de siete años reclusión al adolescente de 15 años que mató de varios disparos a su hijo en agosto de este año y ha considerado que se trata de un "insulto a Colombia".

"Es un insulto a la sociedad, un insulto a los colombianos. Ese sicario sabía lo que estaba haciendo, él no es un niño, esa ley hay que cambiarla", ha manifestado en un programa de radio Vélez por la mañana, desde donde ha cuestionado también que se aceptará rebajarle un año de condena por reconocer los hechos.

"Ahora seguramente lo tendrán en condiciones muy cómodas en un centro del ICBF", ha lamentado el precandidato presidencial por Centro Democrático, en referencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que vela por los menores de edad.

Uribe Londoño ha apostado por endurecer la legislación y ha sacado a relucir el modelo estadounidense, que "a los jóvenes de 14 años los juzgan como adultos cuando cometen este tipo de crímenes", ha destacado. "Es una vergüenza", ha añadido.

"En Colombia hay que hacer lo mismo", ha propuesto el precandidato conservador, que ha adelantado que en caso de ganar las elecciones, cambiará las leyes. "Hay que darle seguridad al país y así no se le da seguridad", ha dicho, al tiempo que ha aprovechado para atizar la política de 'paz total' del presidente, Gustavo Petro.

Por otro lado, ha reconocido el trabajo de la Fiscalía en el caso de su hijo a pesar de que en ocasiones ha sido un tanto "lenta" la investigación. "Han llegado ellos a un nivel importante y sigue muy bien", ha concedido.

"Espero que finalmente concluya en que vamos a encontrar quiénes son los autores intelectuales", ha expresado Uribe Londoño, quien está convencido de que a su hijo "lo silenciaron por sus ideas".