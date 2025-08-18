Perú designa como persona 'non grata' al exalcalde de Medellín tras izar la bandera colombiana en Santa Rosa

Archivo - Colombia.- Perú declara persona 'non grata' al exalcalde de Medellín por izar la bandera de Colombia en Santa Rosa - Europa Press/Contacto/LongVisual - Archivo

COLOMBIA, 15 Aug (EUROPA PRESS)

El Congreso peruano declara persona 'non grata' al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero por acto de afrenta a la soberanía

Lima, 15 de marzo - El Parlamento de Perú ha tomado una postura firme el jueves al declarar como persona 'non grata' a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual precandidato a la presidencia de Colombia, tras un incidente que consideran una "afrenta a la soberanía" del país. Este hecho sucede en el contexto de un caldeado ambiente diplomático entre Perú y Colombia por disputas territoriales en la zona limítrofe.

Por unanimidad, los miembros de la Cámara aceptaron la moción impulsada por Patricia Juárez, perteneciente al partido Fuerza Popular, la cual critica duramente las acciones de Quintero quien fue visto enseriando la bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, ubicada en un punto de convergencia territorial entre Perú, Colombia y Brasil. Este acto ha venido a enardecer la controversia, especialmente luego de que Lima elevase a esa área la categoría de municipio, acción que Bogotá interpreta como una maniobra de anexión.

Patricia Juárez, durante su intervención en la sesión del Congreso, denunció el acto de Quintero como "inaceptable" y solicitó una sanción ejemplar. "Exhibir un nacionalismo de utilería en campañas electorales para desviar la atención de los problemas reales de su país... no se gestiona con gestos para la prensa. Se debe respetar el derecho internacional y los tratados, gusten o no, se deben cumplir a cabalidad", aseveró Juárez.

Quintero no tardó en responder a la medida desde su cuenta en la red social X, asegurando que "como presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un solo centímetro de nuestro territorio". "Colombia se defiende y se respeta", afirmó en su publicación.

La polémica incrementó tras la difusión de imágenes en redes sociales mostrando a Quintero on una bandera colombiana, prometiendo en un video que "de ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú". "Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré", finalizó el precandidato presidencial.