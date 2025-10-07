Petro acusa a Trump de desatar una "guerra étnica" contra los migrantes en EEUU y lo compara con Hitler

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de desatar una "guerra étnica" con sus medidas para acelerar las deportaciones de migrantes y ha comparado al magnate neoyorquino con el dictador nazi Adolf Hitler.

Así ha abordado la decisión de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, para sofocar las protestas contra las redadas realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde han hecho uso de gases lacrimógenos y vehículos sin identificación.

Petro, que se ha alzado como una de las voces de América Latina más críticas frente a las políticas migratorias de la Administración Trump, ha recalcado que el presidente "hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos".

La medida ha llevado al estado de Illinois a demandar a la Administración estadounidense por el despliegue de las tropas, si bien la Casa Blanca apunta a ciudades lideradas por los demócratas en el marco de las discrepancias sobre la política de control migratorio.

El propio Trump había autorizado el despliegue de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Chicago, Portland y otras ciudades donde fuera "necesario" para la introducción de las medidas migratorias.