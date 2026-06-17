Petro adelanta que recurrirá el fallo judicial que le prohíbe hablar de las elecciones: "Me censuran"

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha adelantado que recurrirá un último fallo judicial que le prohíbe hablar de las elecciones, a pocos días de que se celebre la segunda vuelta de las presidenciales. "No señor, y quiero que mis abogados actúen de inmediato", ha dicho el mandatario, que denuncia "censura".

"Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular y le ayudan unos jueces, el último dice que no puedo hablar de elecciones", ha afeado al tribunal de Medellín que le insta a no usar las plataformas asociadas a su cargo para referirse al proceso electoral mientras se resuelve una tutela en su contra.

"Hemos descubierto también que las plataformas de redes, todas con propietarios gringos amigos del presidente Donald Trump, han modificado los algoritmos de tal manera que, si sale una foto mía o mi voz, la plataforma restringe la irradiación de esa información", ha afirmado durante el último consejo de ministros.

Petro ha argumentado que tan solo ha hablado de gente que participa en esta campaña, pero que cuenta con antecedentes criminales. "Mi obligación como funcionario público es denunciarlo. Es una obligación constitucional", ha afirmado el mandatario, según recogen medios colombianos.

Este último fallo judicial responde a una tutela presentada por un ciudadano colombiano en la que advertía de que Petro estaría infringiendo el principio de independencia que le presupone la ley al jefe de Estado durante la campaña electoral, a pocos días de que este domingo tenga lugar la segunda vuelta.

Es por ello, que el juez ha instado a Petro a abstenerse de utilizar alocuciones oficiales, eventos públicos, escenarios nacionales e internacionales, así como su cuenta en redes sociales para difundir propaganda electoral o mensajes que favorezcan o perjudiquen a alguno de los candidatos.

No es la primera vez que Petro se ve envuelto en una polémica de este tipo. A finales de mayo, el Consejo de Estado ya le ordenó, en base a la legislación, que se abstuviera de hacer campaña por ninguno de los candidatos.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas en segunda vuelta para elegir entre dos propuestas de país diametralmente distintas. De la Espriella parte como favorito después de imponerse en la primera cita del 31 de mayo contra casi todos los pronósticos con el 43,7% de los votos frente el 40,9% logrado por Cepeda.