Petro afirma que la bomba encontrada en Colombia es propiedad del Ejército de Ecuador

Archivo - Colombia.- Petro asegura que la bomba localizada en Colombia pertenece al Ejército de Ecuador - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tensiones surgen en la frontera entre Colombia y Ecuador tras el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, cerca a la frontera con su país vecino, incidente que el presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó al Ejército Ecuatoriano. Contrario a las afirmaciones de Petro acerca de la presencia de "27 cuerpos calcinados" resultado de supuestos ataques, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió tales afirmaciones asegurando que sus fuerzas solo operan dentro de su territorio.

"Se comprobó que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano", declaró Petro a través de sus redes sociales, añadiendo que aún continúa la investigación. En consecuencia, el gobierno colombiano se prepara para presentar una "nota de protesta diplomática" respecto al explosivo encontrado.

Durante la firma del Decreto de Política Exterior Feminista, Petro especuló sobre la forma en que la bomba llegó a dicho lugar, descartando el uso de avionetas o drones debido al tamaño del artefacto, y sugirió que pudo haber sido lanzada accidentalmente desde un avión. "¿Cómo llegó hasta allí y por qué? Independientemente de la investigación que haya que hacerse a profundidad, llega allí por un entorno, por un discurso mundial, por un relato que se ha impuesto. Y no es el de Colombia, el de Colombia fue votado por la mayoría de la población en 2022, vigente en este momento, no habla de guerra, habla de paz", concluyó Petro.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnaulfo Sánchez, informó que la amenaza fue "neutralizada" tras una "detonación controlada" realizada por expertos en explosivos, con apoyo del Ejército y la Policía, eliminando así el riesgo para la comunidad. "La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas", señaló Sánchez.

En respuesta, Noboa calificó las declaraciones de Petro sobre bombardeos en la frontera como "falsas" y enfatizó, "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás".