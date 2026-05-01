Petro anuncia que presentará su propuesta de Asamblea Constituyente ante el Congreso el próximo 20 de julio

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este viernes que el próximo 20 de julio presentará formalmente ante el Congreso un proyecto para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, en una fecha que coincide con la instalación del nuevo Legislativo surgido de las elecciones del pasado 8 de marzo.

El presidente ha señalado que la presentación de la iniciativa estará acompañada por la entrega de más de cinco millones de firmas de respaldo ciudadano, requisito con el que busca dar impulso político a la propuesta. En este sentido, ha apuntado que su tramitación quedaría en manos del próximo gobierno.

"Entregaremos el 20 de julio cinco millones de firmas para solicitar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para agregar dos capítulos a la constitución; Los actos legislativos para reglamentar los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad con las reformas sociales, y la reforma al sistema político y judicial que arrincone la corrupción en Colombia", ha explicado el mandatario en una publicación en redes sociales.

El objetivo de Petro es impulsar una iniciativa que incluya cambios en el sistema político y judicial, con el propósito de combatir la corrupción y fortalecer el Estado social de derecho, con especial atención a los delitos de corrupción, que deberían tener --a su juicio-- las máximas penas previstas en el ordenamiento jurídico y sin beneficios de excarcelación.

"La mayor pena del código penal deben ser los actos de corrupción sin ningún tipo de excarcelación", ha concluido su mensaje.

Así las coasas, el presidente ha defendido que la propuesta en cuestión no supondría ni la eliminación ni el debilitamiento de instituciones como el Congreso o la Corte Constitucional, sino una reorientación del marco normativo para ampliar derechos y promover transformaciones estructurales en el país, ha recogido la emisora colombiana Caracol Radio.

De acuerdo con las explicaciones del mandatario, ese mismo día --el 20 de julio-- se producirá también su última intervención como jefe de Estado ante el Capitolio Nacional, en el marco del inicio de sesiones del nuevo Congreso.