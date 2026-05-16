Petro apela a la movilización social para defender la reforma agraria en Colombia

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro (archivo) - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emplazado a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a coordinarse para defender la reforma agraria y el cumplimiento de la Constitución de 1991.

"Convocó a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar la coordinación social que se necesita para iniciar la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la Constitución en Colombia", ha planteado Petro en un mensaje publicado en redes sociales.

El país enfrenta una decisión histórica sobre el rumbo del modelo agrario y político y "solo el pueblo decide si retrocedemos a la Constitución de 1886 (...) dejando la tierra en manos de terratenientes o se aplica el Estado social de derecho de la Constitución de 1991", afirmó.

La reforma agraria debe avanzar como una herramienta para garantizar justicia social y superar las causas históricas de la violencia rural, según Petro, frente a quienes pretenden frenar las transformaciones en materia agraria, "amigos del poder terrateniente que hoy por hoy es un poder mafioso".