Colombia.- Petro asegura que la bomba localizada en Colombia pertenece al Ejército de Ecuador

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido este martes que la bomba hallada en la víspera en territorio nacional, pero próximo a la frontera con Ecuador, pertenece al Ejército de su país vecino, horas después de apuntar a la presencia de "27 cuerpos calcinados" como consecuencia de estos supuestos ataques , desmentidos por su homóloco ecuatoriano, Daniel Noboa, que ha mantenido que sus fuerzas operan solo en Ecuador.

"Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano", ha asegurado el mandatario colombiano en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que, no obstante, ha precisado que la investigación continúa su curso en estos momentos.

Asimismo, el inquilino de la Casa de Nariño ha avanzado que su Gobierno presentará una "nota de protesta diplomática" con relación al referido explosivo localizado "a 100 metros de una familia campesina".

"Hay una bomba tirada en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Quién la puso?", se ha preguntado el mandatario colombiano en un acto celebrado este martes con motivo de la firma del Decreto de Política Exterior Feminista, donde también se ha referido a la tensa situación que se vive en la frontera con el país andino, tras la aparición del explosivo.

Así, tras valorar que "quizás la arrojaron sin querer dispararla desde un avión por el peso", Petro ha manifestado que, por el tamaño de la bomba, se requiere de un avión de gran capacidad para transportar un artefacto de ese tipo, por lo que ha descartado que se utilizara una avioneta o dron.

"¿Cómo llegó hasta allí y por qué? Independientemente de la investigación que habrá que hacerse a profundidad, llega allí por un entorno, por un discurso mundial, por un relato que se ha impuesto. Y no es el de Colombia, el de Colombia fue votado por la mayoría de la población en 2022, vigente en este momento, no habla de guerra, habla de paz", ha zanjado el líder del Ejecutivo colombiano.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnaulfo Sánchez, ha informado de que la "amenaza" ya ha sido "neutralizada" y, por ende, el riesgo que el referido explosivo representaba para "la comunidad" también ha sido "eliminado". Para ello, expertos en explosivos, con la seguridad del Ejército del país y el apoyo judicial de la Policía, se ha realizado una "detonación controlada" de la bomba.

"La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas", ha espetado Sánchez en un mensaje en sus redes sociales.

Cabe recordar que este martes su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, ha calificado de "falsas" sus acusaciones de que Ecuador estaba bombardeando la frontera común que comparten.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás", ha enfatizado Noboa.