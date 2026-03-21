Petro asegura que no le gustan los narcos como respuesta a las supuestas investigaciones judiciales en EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este sábado que no le gustan los narcos porque son los "genocidas" de su pueblo, tras señalar horas antes que no le interesan "los procesos en Estados Unidos", en referencia a las informaciones sobre una investigación de la Justicia norteamericana por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

"No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la derecha criminal que hay en Colombia", ha manifestado Petro en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado también que puede hablar de cualquier segundo de su vida "sin sonrojarse de nada".

Horas antes ya había publicado otro mensaje en el que ha señalado que no le interesan "los procesos en Estados Unidos" porque en Colombia nunca se le ha acusado de "algo como sugiere el 'New York Times'". "Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad", ha añadido.

Así, ha achacado las recientes informaciones sobre una supuesta investigación en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico a "actos electorales sucios" de la derecha colombiana y "sus amigos en los medios estadounidenses".

Estas declaraciones llegan después de que fuentes citadas por 'The New York Times' informasen esta semana de la apertura de un procedimiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la financiación de su campaña con dinero procedente de la droga.

Según estas mismas fuentes, las fiscalías de Manhattan y Brooklyn están detrás de las investigaciones a Petro, que se encuentran en su fase inicial y han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Tras publicarse estas informaciones, el Gobierno de Colombia publicó un comunicado asegurando que "ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna" sobre la investigaciones contra Petro, y denunciando que la información divulgada "carece de fundamento jurídico y fáctico".

El anuncio de una posible investigación contra el mandatario colombiano se produce en un momento en el que se había estabilizado su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita de Petro a la Casa Blanca incluida, después de varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso entre insultos del estadounidense.

Trump llegó a calificar de "lunático con problemas mentales" a Petro, llegando incluso a amenazar con una intervención militar, en lo que sería una suerte de antesala de la histórica operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asimismo, tiene lugar en plena en plena campaña electoral en Colombia, donde el candidato afín al presidente Petro, Iván Cepeda, parte como destacado favorito de cara a las elecciones, programadas para el próximo 31 de mayo.