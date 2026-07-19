Petro asumirá la presidencia de su partido, Pacto Histórico, tras salir de la Casa de Nariño

Archivo - El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, junto al candidato a la Presidencia de su partido, Pacto Histórico, Iván Cepeda - GUSTAVO PETRO EN X

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que aceptará el liderazgo de su partido, Pacto Histórico, tras su salida de la Casa de Nariño y ante la inminente llegada a la misma del ultraderechista Abelardo de la Espriella, pese a que ha defendido que "debiera ser" su avalado Iván Cepeda, de la misma formación, quien asumiera el cargo, en línea con las reiteradas protestas que ha emitido el dirigente contra la legitimidad de las elecciones presidenciales.

"Me han pedido en Tunja (capital del andino departamento de Boyacá), en palabras del senador, y quien debiera ser el que mañana asumiera como presidente de Colombia, Iván Cepeda, que sea presidente del Pacto Histórico, cuando salga de la Presidencia de la República y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante cuatro años de gobernar: acepto la propuesta de mi partido", ha indicado en un mensaje en redes.

Aguardando "una bancada unida" y solicitando "el reglamento más estricto", el mandatario colombiano ha pedido a sus compañeros de formación en la Cámara Alta "una decisión unánime y pública hasta en su voto individual, que ayude a impedir el destripamiento político y social". "Nadie del Pacto Histórico y espero que de la gran Alianza por la Vida debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia", ha subrayado.

Este lunes será cuando la Cámara Alta eligirá al próximo presidente del Senado, una decisión que tendrá que tomar entre Alfredo Deluque, del Partido de la U y apoyado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, y Honorio Enríquez, del partido del Centro Democrático.