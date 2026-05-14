Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha autorizado el traslado de miembros de grupos armados a cinco zonas de ubicación temporal, sin incluir aquellos con órdenes de arresto con fines de extradición, en el marco de las negociaciones de paz, después de que la Fiscalía se negara a levantar las órdenes de captura contra una treintena de cabecillas del Clan del Golfo.

Petro "autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco zonas de ubicación temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados", señala el comunicado de la Consejería Comisionada de Paz.

Esta primera fase del plan no contará con la presencia de personas que tengan peticiones de extradición, como es el caso del líder del Cártel del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', sobre quien el propio Petro ya se encargó de resaltar días atrás que no participaría de esta iniciativa.

"El Gobierno Nacional reitera que la paz es una política de Estado, cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal y como ordena la Constitución", ha remarcado, en lo que parece un claro mensaje hacia la Fiscalía.

En las últimas horas, Petro salió a desmentir que hubiera autorizado la suspensión de las órdenes de detención de una treintena de líderes del Clan del Golfo, entre ellos 'Chiquito Malo', y afeó a la Comisión de Paz que hubiera elaborado una lista de hasta 400 personas sin contar con su visto bueno.

Petro remarcó que en esta primera fase no participarían personas "extraditables" y aprovechó también para reprochar a la Fiscalía su postura con respecto a las políticas de paz del Gobierno, reiterando que es a él a quien compete tomar este tipo de decisiones.

La semana pasada, la Comisión de Paz solicitó levantar las órdenes de arresto que pesaban sobre una treintena de cabecillas del grupo paramilitar Clan del Golfo, con quien el Gobierno viene negociando en Doha, desde los últimos mes, que rápidamente se topó con la oposición de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

ZONAS DE UBICACIÓN TEMPORAL

Esta última comunicación no especifica el número de personas que se beneficiarían de esta medida, ni los grupos armados, ni de que zonas de ubicación temporal se trata, si bien ha trascendido en la prensa que se ubicarían en Catatumbo, Nariño, Córdoba y Putumayo, y participarían el Clan del Golfo y diferentes disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estas zonas de ubicación temporal son áreas definidas por el Gobierno para reunir a integrantes de grupos armados que se sumen a las conversaciones de paz sin que sean detenidos durante el trayecto.