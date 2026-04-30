Petro denuncia el "secuestro" de tres colombianos que viajaban en la flotilla rumbo a gaza

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la detención de tres nacionales colombianos que se encontraban a bordo de la Global Sumud Flotilla (GSF), misión que este mismo jueves ha cifrado en 22 las embarcaciones que han sido interceptadas por "lanchas militares" con identificación de Israel del total de 58 barcos participantes.

"Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, qué ha tomado ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban", ha denunciado el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha remarcado que este "secuestro" ha acaecido "en aguas internacionales".

Concretamente, el mandatario latinoamericano ha señalado que han sido detenidos Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, Daniela Lisette Castillo Mogollón y Estefanía Gutiérrez Castañeda.

La misión, que partió a principios de esta semana desde la isla italiana de Sicilia con destino al referido enclave palestino, indicó en un comunicado horas antes del mensaje de Petro que "embarcaciones militares israelíes" habían "rodeado ilegalmente a la flotilla en aguas internacionales" y "amenazado con secuestros y actos de violencia" tras haber sido interceptados en aguas cercanas a Grecia y, específicamente, cerca de Creta.