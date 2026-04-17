Petro dice que la CIA tiene "datos" sobre un plan para atentar contra el candidato oficialista Iván Cepeda

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene "datos reales y concretos" de un posible plan para atentar contra el candidato del oficialismo a las elecciones del próximo mayo, Iván Cepeda.

"Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano", ha indicado el mandatario en redes sociales.

Petro, que ha trasladado su agradecimiento a su homólogo Donald Trump por apoyar "unas elecciones libres" en el país latinoamericano, ha hecho referencia a los atentados registrados en Estados Unidos, uno de ellos contra el propio magnate republicano.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha asegurado que pedirá a las autoridades pertinentes detalles sobre esta cuestión que ha calificado de "seria" y "grave", mientras que también ha resaltado que "bajo ninguna circunstancia" va a abandonar su trabajo político ni la campaña electoral.

"No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública. Frente a eso he asumido una actitud responsable", ha expresado en un vídeo publicado en redes sociales.

Cepeda ha instado así a la ciudadanía a acudir a las urnas para votar por él en las elecciones programadas para el próximo 31 de mayo tras haber recibido "a lo largo de estos meses" informaciones "precisas" sobre varios intentos para atentar contra su vida.

Esto se produce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya amenazado con "terribles represalias" contra quienes intenten dañar a cualquier candidato electoral colombiano, mostrando "muy serias preocupaciones" por este tipo de amenazas desde que el senador Miguel Uribe Turbay fuese asesinado en junio de 2025.

La Defensoría de Colombia ha denunciado amenazas contra los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, así como contra ocho integrantes del oficialista Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander.